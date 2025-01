Migration circulaire : une opportunité à renforcer par la digitalisation, selon un Collectif des organisations de la société civile Le lancement du programme de Migration Circulaire Espagne-Sénégal a suscité un grand intérêt parmi la jeunesse sénégalaise. Ce programme, porté par le Ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, vise à offrir à des travailleurs saisonniers sénégalais l’opportunité d’exercer légalement en Espagne. Migration circulaire est une opportunité à renforcer par la digitalisation, selon un Collectif des organisations de la société civile

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Janvier 2025 à 10:11 | | 0 commentaire(s)|

Cependant, note la Société civile, des dysfonctionnements ont été signalés dès les premières étapes. Les files d’attente devant les tribunaux et les Bureaux d’Accueil, d’Orientation et de Suivi (BAOS) illustrent les lacunes administratives et logistiques qui entravent son bon déroulement. Face à ces difficultés, le Collectif des organisations de la société civile pour des procédures de visa justes et équitables plaide pour une réforme numérique du processus.



Le collectif recommande notamment :



• La mise en place d’une plateforme en ligne pour le dépôt des dossiers et le suivi des candidatures.

• Une transparence accrue dans la sélection avec un affichage public des résultats.

• Un mode de sélection à trois niveaux (départemental, régional et national) pour garantir l’équité.



Au-delà de cette initiative, la société civile appelle à une coordination renforcée entre les différents ministères impliqués dans les questions migratoires. Elle insiste sur la nécessité d’étendre cette approche aux opportunités de travail dans d’autres pays.



Elle réaffirme enfin sa disponibilité à accompagner l’État dans l’amélioration de ce programme, afin qu’il devienne un modèle en matière de gestion équitable et efficace de la migration circulaire.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook