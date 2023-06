Mikayil Faye au FC Barcelone. : ce « gamin » coûte désormais 261 milliards FCFA Le défenseur sénégalais Mikayil Ngor Faye (18 ans) a signé un contrat de 4 ans avec le FC Barcelone. Très prometteur, il avoue avoir rejoint le club de ses rêves et compte à terme s’imposer dans l’équipe première dirigée par Xavi.

Depuis quelques jours, les informations étaient insistantes sur une arrivée du défenseur sénégalais en Catalogne. C’est maintenant officiel, Mikayil Ngor Faye est un joueur du FC Barcelone. Le natif de Sédhiou (Sud du Sénégal) a séduit les dirigeants catalans en seulement 4 mois. Arrivé en Croatie au mois de février 2023, il ne met pas de temps à per-former et à s’imposer comme la révélation de NK Kustosija Zagreb.



Suffisant pour le Barça de trouver un accord avec le club croate avec une indemnité de transfert de 5 millions d’euros. «Le FC Barcelone et le NK Kustosija Zagreb ont trouvé un accord concernant le transfert du joueur Mikayil Ngor Faye. Le défenseur sénégalais signe pour quatre saisons, jusqu’au 30 juin 2027 et sa clause libératoire s’élève à 400 millions d’euros (261,3 milliards FCFA)», peut-on lire dans le communiqué du Barça ce lundi 19 juin.



Puissant, dur sur l’homme, doté d’une très bonne vision de jeu et d’une technique remarquable, il a les prédispositions d’un futur grand défenseur. Lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans en 2019, il avait déjà impressionné sous les ordres de Malick Daf par sa maturité sur le plan physique et technique alors qu’il n’avait que 15 ans.



Alors qu’il était promis à enfiler le maillot de l’Olympique de Marseille pour imiter Bamba Dieng parti un an plutôt de Diambars, le défenseur sénégalais adopte une autre trajectoire.



Plus aucune nouvelle, plus aucune trace de Mikayil Faye pendant plus d’une saison. En réalité, le petit prodige suit son oncle au Nigéria puis en Belgique avant d’atterrir en Croatie où il réapparait devant le grand public.

Le Barça, son club de coeur



Après 14 matchs avec NK Kustosija Zagreb, Mikayil Ngor Faye débarque dans le club de son cœur. En effet, depuis son enfance, il a toujours été un grand fan du Barça.



«Je suis extrêmement heureux, car je réalise mon rêve d’enfant. C’est un immense bonheur d’être ici. J’ai toujours rêvé de jouer au Barça, j’avais des photos de cette équipe accrochées dans ma chambre. Dans ma tête, il n’y avait que le Barça.



Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours nourri le rêve de jouer en Espagne, particulièrement au Barça», a révélé Mikayil Ngor Faye. Après les échecs de ses compatriotes, Moussa Wagué et Moussa Ndiaye au Barça, le jeune prometteur est déterminé à rapidement de se faire une place dans l’équipe réserve avant de rejoindre l’équipe première dirigée par Xavi. «Je donnerai tout sur le terrain, pour ce club qui me fait confiance. J’aime beaucoup jouer dans l’axe de la défense, c’est ma position préférentielle. Je suivais beaucoup de joueurs du Barça, comme (Ronald) Araujo, Piqué, Mascherano. Mon idole, c’était Mascherano, parce qu’il était rigoureux et mentalement fort», confie le joueur de 18 ans.



