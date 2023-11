Mimi Touré: «Macky doit cesser sa campagne électorale déguisée»

Aminata Touré pense que le séjour entamé hier par le président de la République à Kédougou, puis à Tambacounda, Kaolack et Kaffrine, c’est tout simplement une campagne électorale déguisée. « Le président Macky Sall doit arrêter cette campagne électorale déguisée pour consacrer le reste de son temps au pouvoir à lutter contre la spirale incontrôlable des prix et à lutte contre l’émigration clandestine qui tue de nombreux jeunes Sénégalais » estime l’ancien Premier ministre, relate LeTémoin.



Mimi Touré d'ajouter: « Ce n’est pas à quelques semaines de son départ qu’il va régler la situation catastrophique de la région de Kédougou. Qu’il économise nos maigres deniers, l’argent de ses déplacements peut servir à aider les très nombreuses familles qui n’arrivent plus à joindre les deux bouts ».