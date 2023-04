Mimi Touré refuse l'invitation du président Sall et exige la restitution de son mandat de député

Aminata Mimi Touré ne prendra pas part au défilé du 4 avril 2023, célébrant l'accession du Sénégal à l'indépendance. Elle a décliné l'invitation du chef de l'Etat.



Toutefois, elle lui réclame son mandat de député. "Je décline poliment l’invitation. Par contre, à titre personnel, je réclame la restitution de mon mandat de député illégalement confisqué par le président Macky Sall et, à titre collectif, les démocrates rappellent l’impossibilité de la candidature du président Macky Sall à la prochaine élection présidentielle et exigent la participation inclusive de tous les autres candidats", écrit Mimi Touré.

