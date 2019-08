Mimi Touré sue le décès de Amath Dansokho : « Un grand combattant de la Justice sociale s’est reposé »

« Je suis très attristée d'apprendre le rappel à Dieu du Ministre d’Etat Amath Dansokho. Un grand combattant de la démocratie et de la Justice sociale s’est reposé », fait savoir Aminata Touré la présidente du Conseil économique social et environnemental. « Il aura marqué son temps par son engagement patriotique de tout instant. Le Président Macky Sall perd aussi un compagnon fidèle et loyal qui l’a accompagné depuis 2012 », témoigne-t-elle dans une note parvenu à leral. L’ancien Premier ministre a présenté ses « condoléances sincères à sa famille et à toute la Coalition Benno Bokk Yaakaar dont il était une des illustres figures » et prié pour « que Allah le Tout Puissant l’accueille dans son Paradis.»