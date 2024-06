Ministère de l’Economie : Bamba Diop limogé par Oulimata Sarr, réhabilité par son frère… Abdourahmane Sarr

Cela pourrait faire rire même si cela ressemble à une farce de mauvais goût. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 26 juin, l’on retient parmi les mesures individuelles la nomination de Mouhamadou Bamba Diop, brillant ingénieur statisticien, comme SG du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération en remplacement d’un autre brillant économiste, Allé Nar Diop, qui migre au Palais pour gérer le Projet. Seulement ce qui fait comique, c’est que ce même Mouhamadou Bamba Diop avait été limogé par Oulimata Sarr le 04 octobre 2023 de son poste de directeur général de la Planification et des Politiques économiques du ministère de l’Economie. Et l’avait fait remplacer par son ami intime, Souleymane Diallo. Ce qui avait installé un gros malaise dans les couloirs du ministère.



Oulimata Sarr présentée à l’époque de sa nomination comme une grosse prise du président Macky Sall pêchée à ONU-Femme aura passé juste 9 mois au ministère de l’Economie où elle n’aura pas laissé un souvenir impérissable. Mayacine Camara avait commenté à l’époque le limogeage de Mouhamadou Bamba Diop en ces termes: « Cette destitution restera longtemps dans la mémoire des agents de la planification. Le pire a été de le remplacer par son ami et proche collaborateur Monsieur Souleymane DIALLO. Qui connaît ces deux complices, va comprendre que Madame le Ministre a tout simplement faussé la solution de son problème ». Eh bien Bamba Diop a été réhabilité ce mercredi 25 juin par le propre frère d’Oulimata Sarr, le Dr Abdourahmane Sarr, qui a hérité du poste de sa sœur. Comme si les nouvelles autorités voulaient réparer une injustice…

Le Témoin