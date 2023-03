Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Ministère de l’Urbanisme: Prise de fonction d’El Hadj Aliou Diané, nouveau Directeur de la Promotion de l’Habitat Social Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Mars 2023 à 19:54 | | 0 commentaire(s)| Professeur d’enseignement secondaire, Monsieur El Hadj Aliou Diané est nommé Directeur de la Promotion et de l’Habitat Social au Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique. Monsieur Diané a fait le début de ses humanités dans le Saloum, où il est aujourd’hui, le maire de la commune de Kahi.

Ses études secondaires en Série Scientifique lui ouvrent les portes de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar où il obtint une licence en 2006, une maîtrise en 2007 et enfin un DEA en 2008 en Sciences Naturelles.



Il réussit le concours de Fastef en 2012 et devient ainsi Professeur de lycée.



Biologiste par formation et écologiste de nature, El Hadj Aliou Diané est un fervent protecteur de l’environnement. Pour lui, le plus grand défi à relever est la durabilité dans la construction.



Le Nouveau Directeur de la Promotion de l’Habitat Social, a ainsi par le décret numéro 2023- 362 du 22 février 2023 la responsabilité de conduire à la direction générale de l’habitat et de la construction, l’équipe chargée :



- D’étudier, de préparer et d’appliquer les mesures ou décisions visant à assurer la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’habitat et de crédit immobilier ;

- De promouvoir l’habitat social en milieu urbain comme en milieu rural ;

- De porter assistance à l’auto construction ;

- De proposer les mesures nécessaires pour l’agrément, l’organisation et la promotion des coopératives d’habitat ;

- D’appuyer les coopératives d’habitat et les promoteurs immobiliers pour l’accès au foncier ;

- De définir et mettre en place le dispositif de facilitation de l’accès des Sénégalais au logement ;

- De promouvoir l’accès des femmes au logement social ;

- De promouvoir l’habitat social pour les Sénégalais de l’extérieur.







