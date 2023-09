Ministère de l’agriculture et de l’équipement rural: Papa Malick Ndao, SG acte la collaboration agricole entre le Sénégal et l’Irlande! Depuis le Sommet Africain sur la Souveraineté alimentaire Dakar 2, qui s'est tenu en janvier 2023 au Sénégal, les relations entre le Sénégal et l'Irlande dans les domaines de l'Agriculture et de l'Élevage ont pris une tournure prometteuse. À la suite des conclusions de ce sommet, les chefs d'État du Sénégal et de l'Irlande ont manifesté un intérêt commun pour renforcer leur collaboration dans ces secteurs cruciaux.

Au cœur de cette initiative se trouve M. Papa Malick Ndao, Secrétaire Général du ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire (MAERSA) au Sénégal. Son leadership et son engagement envers la sécurité alimentaire et le développement agricole du pays ont été des éléments moteurs de cette coopération prometteuse.



Le vendredi 15 septembre, le MAERSA et le ministère de l'Élevage et des Productions animales (MEPA) du Sénégal ont ouvert leurs portes à une délégation irlandaise dirigée par Colm Hayes, Sous-Secrétaire général au Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Marine en Irlande. Cette visite d'échanges a marqué le début d'une série de discussions visant à établir une coopération mixte entre les deux pays.



Le Sénégal, avec sa population en croissance constante, est confronté à des défis liés à la sécurité alimentaire. La collaboration avec l'Irlande, qui possède une expertise reconnue dans le domaine agricole, ouvre des perspectives prometteuses pour l'amélioration des pratiques agricoles, l'augmentation de la productivité et la promotion d'une agriculture durable au Sénégal.



Papa Malick Ndao, en sa qualité de Secrétaire Général du MAERSA, joue un rôle clé dans la définition des objectifs de cette collaboration. Son expérience et sa vision pour le secteur agricole sénégalais sont des atouts essentiels pour garantir que cette coopération soit bénéfique à long terme pour le pays.



Parmi les domaines de coopération potentiels, on peut citer le partage de connaissances sur les pratiques agricoles innovantes, le développement de programmes de formation pour les agriculteurs sénégalais, la recherche conjointe sur des cultures adaptées au climat local, ainsi que l'exploration de partenariats en matière de technologie agricole.



La visite de la délégation irlandaise au Sénégal marque le début d'un nouveau chapitre passionnant dans la quête de la souveraineté alimentaire du pays. Sous la direction de Papa Malick Ndao et grâce à la coopération avec l'Irlande, le Sénégal aspire à renforcer sa capacité à nourrir sa population et à développer un secteur agricole plus résilient et durable pour l'avenir.





