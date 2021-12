Ministère de la Justice (MJ) : les 6 axes de son bilan des réalisations, mais aussi les contraintes notés Dressant son, bilan, les activités réalisées par la cellule genre et équité du Ministère de la Justice ont porté principalement, mais des contraintes ont aussi té relevées

Lundi 27 Décembre 2021

Pour ce bilan, le ministère a tenu :



- l’organisation d’un séminaire sur l’élaboration du PTA 2020 de la cellule ;



- l’organisation de la journée internationale de la fille ;



- la campagne de sensibilisation sur la loi criminalisant le viol et la pédophilie avec les mairies de Derklé et Pikine Nord, les assesseurs et les syndicats des travailleurs et employeurs ;



- l’élaboration de la brochure de partage, d’information et de vulgarisation et sa traduction en trois langues nationales (wolof, pular, sérère) ;



- la formation des points focaux sur la loi criminalisant le viol et la pédophilie ;



- la formation des points focaux sur le leadership féminin.



Sur les Contraintes et perspectives, comme les années précédentes, l’insuffisance des ressources financières reste la contrainte majeure dans l’exécution des activités de la cellule. En 2021, s’ajoute la pandémie qui engendre des lenteurs administratives se répercutant inévitablement sur l’agenda du plan d’action de la cellule.



En perspective, la stratégie déclinée à court et moyen termes sera axée sur la finalisation de l’audit genre, le renforcement des capacités du top management et des points focaux, la continuité du programme de vulgarisation de la loi criminalisant le viol et la pédophilie et la vulgarisation de la brochure et ses traductions en d’autres langues.





