Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement ; Contraintes et perspectives plus en exergue Avec les mesures sanitaires imposées par le contexte de la crise, beaucoup d’activités prévues en 2020, n’ont pas été réalisées. Toutefois, dans le cadre de la riposte, un PTA budgétisé a été élaboré à l’issue de deux (2) réunions tenues avec les différents points focaux.

Dans le document budgétaire 2021, les contraintes et perspectives ont été plus en exergue. C’est ainsi qu’il mentionne que les contraintes notées, sont entre autres :



- la difficulté à collecter l’information liée au genre au niveau des structures autonomes rattachées au département ;



- l’absence d’un audit pour faire l’état des lieux sur le niveau d’intégration du genre dans les politiques du département ;



- le manque de formation des acteurs sur la budgétisation et le suivi-évaluation sensibles au genre.



Pour réussir cette politique d’intégration du genre dans les activités du département, une attention particulière devra être accordée aux défis ci-après : l’appropriation parfaite de la dimension genre par le top management du ministère ; la promotion des femmes au niveau des postes de responsabilités et l’implication et la participation de la cellule genre dans les travaux de conception des projets et programmes du ministère.



En perspectives, la stratégie déclinée sera mise en oeuvre à travers les activités suivantes :



- entamer le processus de l’audit genre pour la mise à disposition d’un Plan d’Institutionnalisation Genre (PIG) ;



- établir une situation de référence du secteur ;



- stabiliser les indicateurs à suivre dans un cadre de mesure des résultats ;



- faire un plaidoyer pour la mobilisation des ressources ;



- organiser une rencontre sur la validation du rapport budgétaire genre du ministère en amont des conférences budgétaires en vue de convaincre la tutelle sur la nécessité de prendre en compte la dimension genre dans les activités des projets et programmes du ministère.



Maquette budgétaire

