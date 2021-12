Ministère du Pétrole et des Energies (MPE)en mode intégration genre : ses réalisations, contraintes et défis Sur le bilan de ses réalisations, le Ministère du Pétrole et des Energies (MPE), dans le document budgétaire genre relève que « Conscient des enjeux liés à la prise en compte de la dimension genre dans sa politique énergétique, le MPE a entamé, en 2020, son processus d’institutionnalisation du genre avec la création, par arrêté n°10276 du 04 juin 2020, de sa Cellule en charge du Genre et de l’Equité.

Il faut noter aussi que le Plan d’action national Genre-Energie a été validé et va bénéficier d’un financement du MCA, à hauteur de cent mille (100 000) Dollars US.



Concernant le sous-secteur de l’électricité, deux (02) projets à haut impact genre sont en cours d’exécution ; il s’agit du Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASE) et du Programme « Second compact Millenium Challenge Sénégal (MCA SN 2) ».



S’agissant du sous-secteur des combustibles domestiques, le Programme « Energie durable » a développé des projets à usages productifs avec la mise en oeuvre de 59 projets à usage productif de l’énergie solaire qui ont impacté directement 1 857 personnes dont 1 027 femmes.



Concernant le Programme national biogaz (PNB-SN), le nombre de ménages ayant accès aux biodigesteurs s’élève, en 2020, à 89 dont 9 femmes. Le constat est que les biodigesteurs appartiennent aux femmes mais pour des considérations socioculturelles, ces dernières choisissent de mettre le nom de leurs maris dans le contrat de construction.



Également, dans le cadre des activités de résilience contre la pandémie à Covid-19, les groupements des femmes et des jeunes de la banlieue ont bénéficié d’un appui en nature composé de machines de Transformation de céréales et légumes et de matériels informatiques et d’aviculture d’un montant de cent quatre-vingt-six mille (186 000) euros.



Contraintes et perspectives

Les principales contraintes du secteur ont trait à :- la difficulté d’avoir des données désagrégées au niveau des structures ; - l’insuffisance d’expertise dans le domaine de genre et énergie ;



- le manque de financement des activités du plan d’action national genreénergie. En perspectives, les efforts seront concentrés sur l’opérationnalisation du Plan d’Action national Genre-Energie (PANGE 2021-2024) qui constitue le cadre référentiel de la politique genre du secteur de l’énergie.





