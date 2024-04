Ministère du commerce, de la consommation et des PME : Le Discours d’investiture Serigne Gueye Diop, le nouveau ministre Ministre de l’industrie et du Commerce

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,

Honorables invités,

Je suis honoré de prendre la parole en cette occasion solennelle. Je tiens avant tout à exprimer toute ma gratitude et reconnaissance au Président Diomaye Diakhar Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko pour la confiance qui m'a été accordée. Je tiens également à remercier mon prédécesseur, Karim Fofana pour son service à la Nation.



Nous sommes aujourd'hui à l’aube d’un tournant historique pour notre cher pays le Sénégal.

Après une période de remous politiques qui a divisé notre nation et ralentit notre économie, nous avons finalement pu tourner la page et entamer une nouvelle ère. En élisant Diomaye et la coalition à la tête du pays, des millions de sénégalais ont fait le choix de la rupture, mais surtout celui du renouveau et de la prospérité pour notre pays.



Le peuple a clairement manifesté son adhésion et son espoir au PROJET collectif défendu pour un Sénégal Uni, Souverain, Juste et Prospère.

Dans ce projet plein d’espoir, j’ai été appelé à servir mon pays à titre de Ministre de l'Industrie et du Commerce. C'est avec humilité et détermination que je m'engage à honorer cette fonction avec toute l’intégrité, la méthode, et le dévouement qui lui sont dus.



En tant que nouveau ministre de l'industrie et du commerce, je mesure l'importance de cette fonction dans la transformation socio-économique de notre pays et je suis conscient de l'immense responsabilité qui m'incombe.



Les urgences sont nombreuses. Il s’agira de mettre en œuvre une politique visant à favoriser la prospérité du Sénégal, de lutter contre la cherté du coût de la vie, de permettre l’augmentation du pouvoir d’achat des ménages, d’établir la bonne gouvernance, la transparence, la reddition des comptes comme principes fondamentaux dans nos actions. Il est également urgent de répondre aux préoccupations de la jeunesse, à ses besoins en termes d’éducation, de formation, de soutien dans l’entrepreneuriat.



Ce nouveau ministère, fusion des anciens ministères du commerce et de l'industrie, représente un enjeu critique dans la réussite du projet pour le Sénégal. En effet, l'industrie et le commerce sont les piliers de notre économie et c'est grâce à leur croissance que nous pourrons améliorer la vie de nos concitoyens. En réunissant ces deux entités sous une même direction, il est question de créer des synergies et des collaborations plus efficaces.



Cela nous permettra de favoriser la coordination des politiques économiques, mais également la simplification des procédures administratives et la cohérence des actions menées en faveur du développement de l'économie nationale.



En regroupant les compétences et les ressources des ministères du commerce et de l'industrie, il nous sera possible d’optimiser la gestion des filières productives et d’assurer une meilleure coordination des politiques commerciales et industrielles, en favorisant une approche globale et intégrée pour soutenir la compétitivité des entreprises locales.



L’ambition est de favoriser les synergies entre les différents secteurs d'activité et en promouvoir la diversification de l'économie. Cela nous permettra au Sénégal de réduire la dépendance aux importations, de stimuler la production locale et de créer des emplois durables pour la population.



Notre objectif est de réaliser une véritable révolution industrielle sur l’ensemble des 46 départements du Sénégal afin d’exploiter pleinement les potentialités de notre nation, pour le plus grand bénéfice des populations. En effet, notre pays est en réalité riche. Chaque département du Sénégal regorge de ressources qui peuvent être transformées et valorisées grâce à l’industrialisation. Cette même industrialisation qui répond également au besoin d’emploi des sénégalais.



Dans le cadre de notre plan d'action pour le développement de l'industrie sénégalaise, nous adopterons une méthode de travail basée sur les 4 principes suivants : 1. Écoute 2. Rigueur 3. Reddition des comptes 4. Travail en équipe avec les services



1. Écoute

Il nous faudra dans un premier temps effectuer un état des lieux complet, conduire des

enquêtes internes, analyser les données, les avis et les recommandations afin de mieux

comprendre les défis auxquels est confronté le ministère. Cette démarche nous permettra d’obtenir les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées et mettre en place des actions efficaces. En s'appuyant sur ces analyses, le nouveau ministère pourra mieux définir sa mission, améliorer ses performances et atteindre les objectifs fixés, garantissant ainsi une gestion efficace et une gouvernance transparente.



2. Rigueur

La rigueur est un élément essentiel car elle garantit une exécution efficace de la mission et la réalisation des objectifs fixés. En respectant strictement les processus et les procédures établis, les fonctionnaires pourront assurer une gestion transparente et équitable des activités. La rigueur permet également de maintenir la fiabilité des données et des informations, ce qui est crucial pour prendre des décisions éclairées et assurer la bonne marche des affaires du pays. En fin de compte, la rigueur induit une meilleure gouvernance et contribue à renforcer la confiance des citoyens et des partenaires commerciaux dans le ministère.



3.Reddition des comptes

La Reddition des comptes est essentielle pour assurer la transparence et la responsabilité dans l'exécution de la mission. Les responsables devront justifier leurs actions et présenter des résultats afin de garantir que les ressources publiques sont utilisées de manière efficace et efficiente. Cela favorise également une culture de performance et d'amélioration continue, aidant ainsi le ministère à atteindre ses objectifs et à répondre aux attentes des sénégalais.



En fin de compte, la Reddition des comptes est un outil crucial pour renforcer la confiance du public dans le ministère et dans le gouvernement dans son ensemble.



Et enfin,

4. Travail en équipe avec les services et l’ecosystème économique local.



Il nous faudra unir toutes les forces vives de ce pays afin de déployer une stratégie qui répondra au besoin de tous les sénégalais. Créer des emplois, lutter contre la vie chère, favoriser la production industrielle nationale et protéger le consommateur sont des tâches qui demandent le concours de nombreuses parties prenantes. C'est pourquoi je lance un appel à toutes les forces vives de ce ministère et des structures qui y sont affiliées.



Mais également aux entrepreneurs, aux commerçants, aux industriels, aux chercheurs, aux travailleurs et à la société civile pour travailler ensemble à la réalisation de notre vision commune pour le Sénégal.



Voici les piliers fondamentaux de la méthode de travail que je compte suivre.

Ensemble, nous pouvons relever les défis qui se dressent devant nous et construire un avenir meilleur pour les générations futures. Merci de votre confiance et que Dieu bénisse le Sénégal.



