Ministre AKS, maire de Mbao : enfin, la commune tient son bâtisseur ! Lettre ouverte de Ibrahima Khalilou Danao, un habitant de Mbao



Chers concitoyens,

Je prends la plume aujourd'hui pour vous parler de la situation politique de notre commune de Grand Mbao. Depuis que le maire actuel a pris les rênes de la commune, il a mis en place une politique de développement et de modernisation qui a permis de mettre la commune en chantier. Les travaux avancent bien et la commune est en train de changer de visage.



Rédigé par leral.net le Samedi 1 Avril 2023 à 11:20 | | 0 commentaire(s)|

Cette politique de développement est en contraste total avec celle de l'ancien maire qui a laissé la commune sombrer dans la dégradation et l'abandon.

Nous ne pouvons que saluer les efforts du maire actuel pour remettre la commune sur les rails du développement.



En particulier, je suis préoccupé par le silence de Pape Ousseynou Pouye, un membre important de l'opposition qui semble être en concurrence avec certaines factions de son propre parti.

Cela peut sembler être une question interne de la politique, mais je crois que cela a des répercussions sur la manière dont nous sommes représentés en tant que citoyens.



En tant que membre de cette communauté, j'attends de nos dirigeants qu'ils travaillent ensemble pour notre bénéfice commun, sans laisser de côté leurs propres ambitions politiques.



Nous avons besoin de leaders qui se concentrent sur les priorités de la communauté et qui travaillent ensemble pour les atteindre.



Cela étant dit, je voudrais également souligner que les critiques constructives sont importantes et nécessaires pour un processus démocratique sain.

Si certains d'entre vous ont des préoccupations ou des opinions divergentes quant à la direction que prend la commune, je vous encourage à les exprimer de manière constructive et respectueuse.



En conclusion, je souhaite que chacun prenne ses responsabilités dans la vie politique de notre commune.

Le maire actuel a engagé des projets ambitieux pour le développement de la commune et il mérite notre soutien.



Les membres de l'opposition doivent également s'engager pleinement dans la vie politique de la commune et proposer des alternatives constructives pour le bien de notre communauté.

J'espère que nous pourrons tous travailler ensemble pour un avenir meilleur pour notre commune.



Cordialement,





