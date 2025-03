Misbahe Sylla, Président du Fippu : « Notre engagement pour la paix et l'unité reste intact, mais il est essentiel de redéfinir…» En tant que Président du Mouvement "Front Intercitoyen Pour la Paix et l'Unité" (Fippu), je tiens à m’adresser à vous en ces temps de changement et de transition. Depuis notre création, nous avons été un phare de désobéissance civile, dénonçant les dérives du Régime Benno Bokk Yakaar. Aujourd'hui, nous sommes face à une nouvelle réalité : la coalition au pouvoir depuis le 24 mars 2025. Cela ouvre des possibilités et des défis que nous devons examiner ensemble.

« Chers Militants,



Notre engagement pour la paix et l'unité reste intact, mais il est essentiel que nous redéfinissions nos objectifs et notre feuille de route. La situation politique actuelle nous offre une opportunité unique de contribuer positivement à la gouvernance de notre pays. Cela nécessite de notre part une réflexion collective sur les nouvelles actions que nous souhaitons entreprendre pour défendre nos valeurs tout en collaborant avec les nouvelles autorités.



Je vous invite donc à réfléchir à cette question cruciale : comment pouvons-nous faire avancer notre vision d’un Sénégal uni et pacifique tout en participant activement au processus de changement ? Quelles initiatives pouvons-nous mettre en place pour influencer positivement les décisions politiques tout en rendant compte des attentes et des aspirations de nos concitoyens ?



Je vous encourage à partager vos idées et à participer aux discussions qui seront organisées prochainement. C'est ensemble, en unissant nos forces et nos voix, que nous pourrons tracer une nouvelle voie pour le Fippu et pour notre nation.



Restons mobilisés, engagés et ouverts au dialogue.



Avec toute ma considération. »



Misbahe SYLLA, Président du Fippu,

membre conférence des leaders Diomaye président





