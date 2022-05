Mise au point du Mouvement And Suxali Senegal Suite à l’article du journal Enquête plus repris ce jour 20 mai 2022 par le site Leral, intitulé « Transhumance : Serigne Fallou Mbacké en route vers l’APR, le Mouvement And Suxali Sénégal tient à faire la mise au point suivante :

•En sa qualité de président d’une Institution, Serigne Fallou Mbacké est appelé au même titre que tous les acteurs politiques, à rencontrer le président de la République, surtout que l’audience évoquée dans l’article en question, a eu lieu pour échanger avec lui de questions concernant la situation du Conseil départemental et des projets qu’il a initiés pour l’amélioration des conditions de vie des populations. Cette audience n’avait aucun soubassement politique, et Serigne Fallou Mbacké a eu la courtoise amabilité d’en informer le président de la Conférence des leaders, Khalifa Sall, qui n’en ignorait rien.



•Tous les acteurs politiques de l’opposition qui rencontrent le président de la République, n’ont jamais fait l’objet de suspicions au point que cela aboutisse à une mise à l’écart des listes de candidatures aux élections législatives, comme cela semble se dessiner pour le cas de Serigne Fallou Mbacké. Le Mouvement And Suxali Sénégal dénonce cette forfaiture qui n’a d’autres causes qu’une volonté malsaine de travailler cyniquement à l’isolement politique de Serigne Fallou Mbacké, qui a soutenu Ousmane Sonko à un moment où plusieurs leaders de la coalition Yewwi Askan Wi travaillaient à sa perte.



Pour rappel, en sa qualité de Président de Conseil départemental, il a été l’un des rares présidents d’institution à porter sa candidature à l’élection présidentielle de 2019. Tout autant, lors des événements du mois de mars 2021, au plus fort de la crise, Serigne Fallou Mbacké s’était déplacé à Dakar pour manifester publiquement devant l’opinion publique nationale et internationale son soutien à Ousmane Sonko.



•Serigne Fallou Mbacké a remporté haut la main les élections départementales à Mbacké, sous la bannière de Yewwi Askan Wi certes, mais sans soutien ni appui de la coalition. Il n’a jamais obtenu de nominations durant sa carrière politique jalonnée de succès électoraux qui ont légitimé son leadership politique désormais incontournable, aussi bien sur l’échiquier politique départemental que national.

Cette situation gêne des acteurs politiques en perdition, dont la déroute aux récentes élections locales a fini de consacrer l’échec retentissant de leur aventure politique, qui se conjugue désormais au passé. Ils ne peuvent pas piffer le leadership de Serigne Fallou Mbacké, homme de courage et de principes, incorruptible, ancré dans ses valeurs et attaché à son terroir qui lui fait un plébiscite à chaque joute électorale. C’est cela qui explique le complot ourdi par des adversaires aigris contre lui, pour tenter vainement de salir son nom, et de l’évincer, en nuisant à son image pour l’affaiblir politiquement dans son département.



•En son temps, Serigne Fallou Mbacké avait lancé une alerte à l’endroit de la Conférence des leaders de Yewwi Askan Wi pour leur rappeler le droit souverain des populations du département de Mbacké de choisir librement leurs candidats aux élections législatives. Sans surprise, cela n’avait engendré aucune réaction. Le Mouvement And Suxali Sénégal a toujours fustigé l’absence de communication au sein de la coalition, et la démarche unilatérale qui a toujours caractérisé son fonctionnement. L’immixtion de règlements de comptes politiques au sein de la coalition au point de l’affaiblir en est une conséquence. Serigne Fallou Mbacké, fort de ce constat, prendra aussi ses responsabilités devant un tel état de fait, au moment opportun.



•Serigne Fallou Mbacké est libre de ses choix politiques. Seul l’intéresse le sort du Sénégal et de son département, et il n’écoute que ses militantes militants et soutiens à travers le pays et ailleurs. Nul ne peut l’empêcher d’atteindre ses objectifs politiques légitimes, car son leadership est adoubé par les militants.



La cellule de communication du Mouvement And Suxali Sénégal



