Mise en place d'un programme d’experts des pôles en GIP : Le Coraf a tenu des séances de concertations

Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles, (Le Coraf), a organisé une réunion du groupe d'experts GIP pour la conception et l'opérationnalisation du pôle GIP.

L’objectif de la réunion est de mettre en place un programme d’experts des pôles en GIP mais aussi de rappeler les parties prenantes sur les 4 volets à prendre en compte pour le type d’investissement.



Itv fR: Dr Nieyidouba Lamien responsable de la composante 2 du programme de résilience du système alimentaire au Coraf