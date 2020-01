Miss Sénégal 2020: La déception d' Ami Dioum, la 1ere dauphine

Première dauphine Miss Sénégal 2020, Amy Dioum a dit ne pas comprendre les résultats de ce concours de beauté. « J’ai été surprise. Je pensais que je serais Miss Sénégal. Quand je quittais la ville de Thiès pour participer à l’élection, j’avais en tête que je reviendrais avec le trophée. Je remplis tous les critères », a affirmé, l’étudiante en 2ème année Génie civil. Plus explicite, elle avance : « J’ai un niveau intellectuel que je peux faire prévaloir. J’ai la taille requise, la démarche, l’élégance et la culture générale. Je ne dirai pas que je suis déçue, mais j’ai été surprise d’être élue 1ère dauphine. Je n’ai pas compris et je ne comprends toujours pas. J’étais à l’aise sur le podium. J’étais free ».



Amy Dioum de faire savoir dans l'interview accordée à l'Observateur: « Il y a un jury. Ses membres donnent leurs notes. Ils ont leurs raisons pour avoir porté leurs choix ailleurs. Mais je me suis toujours dit que j’ai fait une prestation ».



Au final, la miss de Thiès dira : « Je suis croyante. Je n’ai pas pleuré une seule fois même si j’avais la conviction ferme que je devais être Miss Sénégal. Je reçois beaucoup d’appels téléphoniques, des messages via WhatsApp. Tout le monde dit que je devais être Miss Sénégal. Les gens me supportent encore. Ils sont tous étonnés. Les internautes s’interrogent ».