Missions de circulation, voie publique,etc, le DSP retire les agents de sécurité de proximité Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Janvier 2025 à 20:04

Sénégal Atlanticactu / Dakar/ Diourbel/ Khadim Mbodj Le Commissaire de Police Divisionnaire Ndiarra SENE, Directeur de la Sécurité Publique vient de satisfaire une vieille doléance des usagers de la route qui se plaignaient de certaines pratiques des agents de sécurité de proximité déployés au sein de la police et gendarmerie. Par une note de service en date du 31 décembre 2024 adressée aux Commissaires Centraux, Urbains et Spéciaux, le Directeur de la Sécurité Publique de la Police Nationale a pris la décision sur l’emploi et le déploiement des Agents de Sécurité de Proximité (ASP), le Commissaire Ndiarra SENE ordonne la fin de l’implication des ASP dans les missions de régulation de la circulation, de contrôle des véhicules et toute autre activité sur la voie publique. Cette mesure qui sera effective dès la date de la note, traduit une volonté de recentrer ces missions sur des agents qualifiés. Une stricte application de cette directive est exigée. Pour rappel, cette décision intervient dans un contexte marqué par une enquête ouverte suite à une vidéo virale circulant sur les réseaux sociaux. Celle-ci montre un Agent de Sécurité de Proximité (ASP) remettre des documents à un conducteur en échange d’une somme d’argent. La direction générale des ASP avait assuré que des mesures appropriées seraient prises après enquête.



