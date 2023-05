Mme Dior Fall Sow, première femme procureur au Sénégal: "L'indépendance de la justice ne se décrète pas, elle s'assume" Madame Dior Fall Sow, première femme procureur au Sénégal, a procédé à la cérémonie de lancement, de présentation et de dédicace de son "livre blanc", intitulé, " En mon âme et conscience". C'était dans la salle de réunion de la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Louis.

Interrogée sur l’indépendance de la magistrature au Sénégal, Dior Fall Sow a, d’emblée, précisé qu'elle a l’habitude de dire ce qu'elle pense le dis haut et fort. "Quand les gens m’entendent, ils entendent ce que je dis et je dis que l’indépendance de la justice ne se décrète pas, elle s’assume. Donc, tout magistrat qui veut être indépendant, l’est. Et si un magistrat ne veut pas être indépendant, on n’y peut rien" a laissé entendre l'ancienne procureur de Saint-Louis.



Dans la foulée, Mme Dior Fall Sow d’ajouter "qu’il faut, aussi, que l’environnement se prête à ce que le magistrat puisse exercer son indépendance" a-t-elle plaidé. Selon elle, il y a beaucoup de règles, dans notre déontologie, si elles ne sont pas respectées, ça va être difficile pour que des magistrats qui sont conscients de leur responsabilité, puissent le faire.



Aujourd’hui, estime notre interlocutrice, il faut que chacun reste dans son domaine. Car, toujours selon elle, la magistrature est un pouvoir, l’exécutif est un pouvoir, le législatif est un pouvoir. Donc, qu’on permette à chacun, par un environnement sain, de pouvoir exercer ses compétences et ses responsabilités.



Adama Sall (Saint-Louis)







