Mobilisation à l’accueil d'Amadou Bâ à Kaolack: Ahmed Bengelloune marque son territoire

Il s’est aussi distingué dans l’accueil du candidat de la Coalition Benno bokk Yakaar (Bby), lundi, à Kaolack. Ahmed Youssouph Bengelloune a mobilisé ses militants sous une forte chaleur et ce, malgré les rigueurs du Ramadan. Ils ont attendu Amadou Bâ jusque dans la soirée, renseigne "Bes bi".



Le député et président du Conseil départemental de Kaolack, a fait une véritable démonstration de force, rapporte un communiqué. « Partout, les partisans et sympathisants du président de l’Association des Conseils départementaux du Sénégal, se sont faits très visibles avec leurs pancartes et scandant des slogans favorables au candidat choisi par le Président Macky Sall », indique-t-on.



« Amadou Bâ a, au cours, de son passage, félicité et remercié le président Bengelloune pour son poids électoral très déterminant dans la Ville de Mame Mbossé. Ainsi, le jeune parlementaire est vu comme la locomotive victorieuse à Kaolack », rapporte le communiqué.