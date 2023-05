Mobilisation à la place de la nation: « Tout ce qui contraint Ousmane Sonko, contraint à l’ensemble du peuple sénégalais» (Malick Gakou)

Malick Gakou a exprimé sa pensée et son soutien à son ami et frère Ousmane Sonko lors du rassemblement de la plateforme F24, cet après-midi, à la place de la nation.



« Tout ce qui le contraint, contraint à l’ensemble du peuple sénégalais. Sache que où tu puisses te trouver, les sénégalais pensent à toi. Je ne serai jamais dans des pratiques qui te contraindront dans ta démarche, c’est cela la volonté populaire», a déclaré le président du Grand Parti. Au cours de sa prise de parole, Malick Gakou a interrogé les centaines de citoyens pour connaître leur position sur le dialogue. Il a affiché son refus de s’assoir à la table des discussions. Il a fini par exprimer son désaccord sur la participation de Macky Sall à la présidentielle de 2024.



« Premier mandat, zéro résultat. Deuxième mandat, zéro résultat comment voulez-vous qu’on accepte la troisième candidature ce n’est pas possible. », a conclu le candidat du Grand Parti.

