Mock Prison Riot 2024: La Direction Générale de l’Administration Pénitentiaire du Sénégal remporte fièrement la première place du parcours collectif d’obstacles

Un événement de première classe et de renommée mondiale pas comme les autres. La simulation d'émeute dans la prison est le seul lieu en son genre où les forces de l'ordre et les professionnels des services pénitentiaires peuvent toucher, voir et déployer les technologies de la vitrine dans des conditions réelles, en utilisant les terrains du pénitencier désaffecté de Virginie-Occidentale à Moundsville pour en tirer le meilleur parti.



Chaque aspect de la simulation d’émeute dans la prison est étudié et planifié selon les plus hauts standards d’excellence. Chaque année , des professionnels des forces de l'ordre, des services pénitentiaires et des développeurs de technologies viennent du monde entier pour s'entraîner, concourir et vivre la simulation d'émeute dans les prisons.