Modèle de démocratie sénégalaise : Fatou Jagne Senghor d’Article 19 plaide sa revue

Interpellée sur la situation politique actuelle tendue en perspective des prochaines élections locales du 23 janvier 2022, Fatou Jagne Senghor a expliqué que cette situation est liée à la crise de la représentativité marquée par une explosion de partis politiques dont la plupart ne participe pas aux élections sous leur propre bannière.



« Le jeu des coalitions pendant les élections constitue une source de problème dans le sens où chaque fois qu’une coalition porte une personne au pouvoir non seulement, ça ne suit pas mais ça crée d’autres crises », a-t-elle fait remarquer.



Avant d’ajouter : «Il y a certes un renouvellement de la classe politique mais on a l’impression que ce sont les même crises qui se répètent. C’est les coalitions qui se disloquent, des gens qui quittent leur coalition pour rejoindre d’autres et ça ressemble plus à des combats d’individus que des combats autour d’institutions ».



Poursuivant ainsi son propos, la Directrice exécutive régionale sortante d’Article 19 soulignant que «depuis ces dix dernières années, on a l’impression que nous sommes sur une pente dangereuse », plaide ainsi pour la revue du modèle de démocratie sénégalaise.



« Je pense que cela mérite qu’on s’y arrête un peu pour revoir notre modèle. Je pense que le modèle a fait son temps »

Sud quotidien