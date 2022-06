Modernisation de La Poste : Le Dg de l’ARTP plaide pour une synergie des actions

Le Directeur général de l’ARTP, M. Abdoul Ly, a pris part avant hier à la 1ère édition de la Journée dédiée au secteur postal.



Cette rencontre dont le thème était « Secteur postal à l’ère du numérique : Enjeux et leviers de croissance », s’est tenue au Musée des Civilisations noires à Dakar.



Dans le discours qu’il a prononcé devant M. Yankhoba Diattara, Ministre de l’Économie Numérique et des Télécommunications, M. Abdoul Ly a précisé qu’« au moment où le courrier traditionnel est en perte de vitesse en termes de volume, il apparait plus que nécessaire de réfléchir sur le secteur postal dans une approche proactive permettant d’anticiper sur les choses ».



Pour le Directeur général de l’ARTP, « il est important de réfléchir sur les leviers à activer pour que le secteur postal dans sa globalité, puisse faire face aux réformes qu’exige l’environnement postal actuel ».



Selon lui, « la mise en œuvre desdits leviers appelle de la part de tous les acteurs, un travail de synergie permettant d’aboutir à des solutions pérennes et concertées, au mieux des intérêts de toutes les parties prenantes ».



Dans son intervention, le Ministre Diattara a assuré que, « la viabilité des services postaux ne peut être atteinte qu’à travers une offre de services, des infrastructures et des procédés adaptés aux nouveaux besoins de la clientèle, la promotion d’un système juridique permettant de renforcer l’équilibre de l’écosystème postal, l’innovation à travers les services électroniques postaux, mais surtout, l’interopérabilité pour renforcer la collaboration entre les différents acteurs ».



Les opérateurs postaux privés, par le biais de leur représentant, se sont félicités du travail de régulation mené par l’ARTP depuis des années, pour la modernisation du secteur postal.











Source : Site ARTP