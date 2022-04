Modernisation de l’Arrondissement de Dakar-Plateau : Un plan d’urgence mis en place Le Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires a présidé un Comité régional de Développement spécial sur le Plan d’Urgence de Modernisation de l’Arrondissement de Dakar-Plateau, en présence des autorités administratives, des maires et autres élus, des Directeurs généraux et nationaux ainsi que des Chefs de services régionaux et départementaux. Il faut souligner en outre, que le Président de la République, Macky Sall, a appelé pour s'enquérir du déroulement du CRD.

Le Gouvernement est conscient des enjeux de développement de l’arrondissement de Dakar-Plateau. C’est ainsi qu’un Plan d’Urgence de Modernisation de ce territoire, réceptacle spatial de quasiment l’essentiel des activités économiques de la région de Dakar, de « travers urbains » comme l’encombrement de l’espace public et l’assainissement notamment. « Le plan qui sera disponible dans la première quinzaine du mois de mai de cette année, contribuera à la prise en charge des préoccupations des populations en termes, entre autres, d'éducation, de santé et de protection sociale, d'assainissement, de modernisation des marchés ».



Ces urgences sont également relatives à la modernisation des Pènc lébous, à un meilleur cadre de vie, à la gestion des déchets, à l'accès à l'eau, à l'emploi, à la formation et à l’entreprenariat pour les jeunes et les femmes.



L’objectif du CRD est certes d’identifier les urgences de l’Arrondissement de Dakar-Plateau mais aussi de proposer des solutions pragmatiques à apporter face aux aspirations des populations. Dans cette foulée, le ministre Alioune Ndoye, par ailleurs Maire de Dakar-Plateau, appelle à restaurer l’intégrité de la voie publique, préserver la communauté léboue présente dans douze Pènc. Il a en outre affirmé que sa commune supporte des charges de centralité (services sanitaires, fournitures scolaires aux enfants de fonctionnaires travaillant au Plateau, etc.).









