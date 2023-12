Modernisation du Stade Léopold Sédar Senghor: Avancée Majeure des Travaux grâce à l'Aide de la Chine Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Décembre 2023 à 13:02 | | 0 commentaire(s)|





Construit en 1985 grâce à l'aide chinoise, le stade est actuellement le plus grand du Sénégal. Le projet vise à rénover et moderniser l'infrastructure dans sa totalité, notamment les murs, les structures, la peinture, et à lui offrir une nouvelle jeunesse.



Les responsables du projet se montrent optimistes quant à l'avancement des travaux. Le Directeur du stade, Youssoupha Sy, annonce un niveau d'exécution de 45 % et exprime sa gratitude envers l'entreprise CSCEC pour son engagement continu dans la réalisation des travaux.



La mission technique chinoise, dirigée par Huang Xinghong, assure que le stade sera totalement modernisé sur les plans de la fonctionnalité et de la sécurité. Cette rénovation englobera les installations sportives, les sièges, les équipements électriques et même la décoration, permettant ainsi au stade d'être prêt à accueillir de grands événements sportifs.



Assane Mbengue, Président de la fédération des associations d'amitié Chine-Afrique, témoigne de l'importance historique de ce stade, considéré comme un symbole des relations amicales sino-sénégalaises.



Cette réhabilitation témoigne de la pérennité des liens entre la Chine et le Sénégal. La présence de la jeune génération, comme le beau-fils d'Assane Mbengue travaillant sur le chantier, souligne l'engagement continu dans cette coopération dynamique.



L'Ingénieur et Interprète du projet, Samba Dia, exprime sa satisfaction à contribuer en tant qu'acteur clé de cette entreprise, visant la réussite du projet dans les meilleurs délais et avec la meilleure qualité.



Selon Huang Xinghong, le stade Léopold Sédar Senghor accueillera les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2026. Il souligne le caractère symbolique de ce stade dans l'amitié sino-sénégalaise et exprime la fierté du groupe CSCEC à contribuer à cette initiative, marquant également le 10e anniversaire de l'initiative la Ceinture et la Route.



Le stade, prévu pour être achevé le 14 avril 2025, se prépare ainsi à jouer un rôle essentiel dans l'événement sportif à venir tout en renforçant les liens solides entre la Chine et le Sénégal à travers cette remarquable rénovation. leral Le stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, actuellement à 45 % d'avancement selon le Directeur du Stade, est au cœur de cette initiative. Sur place, ouvriers et chefs de chantier s'activent au quotidien pour redonner vie à ce joyau.Construit en 1985 grâce à l'aide chinoise, le stade est actuellement le plus grand du Sénégal. Le projet vise à rénover et moderniser l'infrastructure dans sa totalité, notamment les murs, les structures, la peinture, et à lui offrir une nouvelle jeunesse.Les responsables du projet se montrent optimistes quant à l'avancement des travaux. Le Directeur du stade, Youssoupha Sy, annonce un niveau d'exécution de 45 % et exprime sa gratitude envers l'entreprise CSCEC pour son engagement continu dans la réalisation des travaux.La mission technique chinoise, dirigée par Huang Xinghong, assure que le stade sera totalement modernisé sur les plans de la fonctionnalité et de la sécurité. Cette rénovation englobera les installations sportives, les sièges, les équipements électriques et même la décoration, permettant ainsi au stade d'être prêt à accueillir de grands événements sportifs.Assane Mbengue, Président de la fédération des associations d'amitié Chine-Afrique, témoigne de l'importance historique de ce stade, considéré comme un symbole des relations amicales sino-sénégalaises.Cette réhabilitation témoigne de la pérennité des liens entre la Chine et le Sénégal. La présence de la jeune génération, comme le beau-fils d'Assane Mbengue travaillant sur le chantier, souligne l'engagement continu dans cette coopération dynamique.L'Ingénieur et Interprète du projet, Samba Dia, exprime sa satisfaction à contribuer en tant qu'acteur clé de cette entreprise, visant la réussite du projet dans les meilleurs délais et avec la meilleure qualité.Selon Huang Xinghong, le stade Léopold Sédar Senghor accueillera les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2026. Il souligne le caractère symbolique de ce stade dans l'amitié sino-sénégalaise et exprime la fierté du groupe CSCEC à contribuer à cette initiative, marquant également le 10e anniversaire de l'initiative la Ceinture et la Route.Le stade, prévu pour être achevé le 14 avril 2025, se prépare ainsi à jouer un rôle essentiel dans l'événement sportif à venir tout en renforçant les liens solides entre la Chine et le Sénégal à travers cette remarquable rénovation.leral





Source : Les efforts de rénovation de quatre stades au Sénégal, soutenus par un financement de la République Populaire de Chine, représentent le plus grand projet d'aide chinoise mis en œuvre dans le pays depuis le début du XXIe siècle.Source : https://www.jotaay.net/Modernisation-du-Stade-Leop...

Accueil Envoyer à un ami Partager