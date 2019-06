Modou Diagne Fada : "Le département de Kébémer doit disposer d'une plus grande industrie" Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Juin 2019 à 14:56 | | 0 commentaire(s)| Le Directeur général de la Sonacos plaide pour plus d'industrialisation dans le département de Kébémer. D'après Modou Diagne Fada, l'industrialisation est un pan très important dans le cadre du programme "Liguéyeul Euleuk" du Président Macky Sall. '"Certes l'élevage l'agriculture la pêche.. peuvent absorber une partie des chômeurs. Mais l'industrie constitue le moyen le plus important d'absorption des chômeurs", a-t-il estimé en marge de la Foire des ressources animales et agricoles du département de Kébémer.



