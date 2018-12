Modou Lô : « Si Balla ne fuit pas, je l’enverrai chez Ardo »

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Décembre 2018 à 08:27 | | 0 commentaire(s)|

C’est dans une forme explosive que le Roc des Parcelles Assainies est apparu en mode shooting sur la chaîne LutteTv. Au micro de la chaîne de lutte, avec un air taquin, Modou Lô n’a pas manqué de lancer des piques à Balla Gaye 2, son adversaire du 13 janvier prochain.



« A ce que je sache, je ne suis pas encore parti à l’exil moi, je suis toujours là. Depuis un certain temps Balla Gaye 2 ne fait que négocier ses combats. Il leurre ses adversaires, mais il ne tient à rien », chambre celui que l’on surnomme Kharagne Lô.



« Moi je suis un lutteur, et je suis mon chemin si je dois croiser un lutteur pour avancer sur ce chemin je vais le croiser. Si je ne prends pas mon adversaire cette année, ça sera la prochaine, alors je le balaie sur mon chemin et j’avance », affirme Modou Lô.



Lors de l’un de leurs derniers face-to-face, des incidents ont été remarqués. Mais pour ce fait, Modou Lô est ferme là-dessus. « Pour les incidents qui se sont passés l’autre fois, c’est eux les responsables. Parce qu’à notre niveau nous ne venons jamais pour semer la pagaille. Nous sommes des lutteurs et tout ce que nous faisons c’est autour de la lutte ».



« J’ai la ferme conviction que je vais battre Balla Gaye 2. Je fonde mes propos sur ce que j’ai investi et sur mon travail et je crois que si une fois je prends Balla Gaye 2 le combat sera fini. De toute façon les propos d’un lutteur ne sont pas à donner de l’importance. Le jour du combat, si Balla Gaye 2 ne fuit pas je l’enverrai chez Ardo », promet le Roc des Parcelles Assainies.



« Depuis notre premier combat beaucoup de choses ont changé. Maintenant je suis plus mature, à l’époque je travaillais avec intensité sans réfléchir, mais aujourd’hui avec l’expérience, je connais mieux le chemin qui mène à la victoire ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos