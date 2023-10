Mois du consommé local au Sénégal : Les artisans du Canal 4 demandent des réformes

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Octobre 2023 à 22:57 | | 0 commentaire(s)|

Au deuxième jour du Mois du Consommé Local au Sénégal, les artisans établis le long du Canal 4 expriment leur mécontentement face au manque de sensibilisation. Ils jouent un rôle crucial dans la promotion du 'Made in Senegal' et demandent plus d'équité dans les appels d'offre de l'État, ainsi qu'une révision des critères d'âge pour l'accès aux financements de la DER et d'autres agences similaires.