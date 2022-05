Momar Dieng, Journaliste : «L’attaque imbécile de Valérie Pécresse contre Idrissa G Guèye , le reflet d’une intolérance crasseuse» «L’attaque imbécile de Valérie Pécresse contre Idrissa Gana Guèye est le reflet parfait d’une intolérance crasseuse. Notre compatriote footballeur devra être mentalement fort pour résister à la meute pro-gay qui s’abat déjà sur lui, avec le soutien-relais du spectre politico-médiatico-affairiste français dont le programme se résume à Burkini-Immigration-Foulard-Sécurité et tutti quanti.

Gana Guèye a besoin du soutien de tous ceux et toutes celles, musulmans ou non, qui pensent que la liberté de conscience de chaque individu est sacrée. Madame Pécresse, arrêtez cette ignoble politique politicienne qui vous a poussée à exiger en 2012 «le démariage des couples homosexuels».



Allez solder vos dettes et foutez-lui la paix ! Nous n’avons pas les mêmes valeurs que vous, comprenez-le une fois pour toutes, sinon, vous devriez en souffrir jusqu’à la fin des temps.»

