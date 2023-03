Momar Diongue, journaliste et analyste politique sur sa sortie : « Le président pouvait se passer de cette promenade… » Pour Momar Diongue, « La promenade du Président Macky Sall et de la première dame appelle 3 observations dont la première est que, ce n’est pas la première fois que le président adopte une attitude comme celle-là. Pour rappel, après les incidents de mars 2021, il s’était également offert une promenade. Mais à l’époque, c’était sans doute pour mesurer l’ampleur de la manifestation et des dégâts qui ont été causés.



Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Mars 2023

Probablement, cette fois-ci, a-t-il voulu avoir un comparatif après les incidents de jeudi dernier et pouvoir, si réellement ce qu’il a toujours dit, à savoir que ce qui s’était passé en mars 2021, ne se reproduirait pas si ça s’est avéré être le cas sur le terrain. Sans doute, il a voulu vérifier cela, mais ce n’est pas la première fois qu’il adopte cette attitude.



La deuxième observation à faire, c’est que le président Macky Sall, en s’offrant cette promenade, conforte aussi cette caricature que certaines n’hésitent plus à faire, à savoir que c’est plutôt maintenant le pouvoir qui réagit aux actions de l’opposition et non le contraire. On a remarqué qu’à chaque fois que l’opposition et principalement sa figure principale, Ousmane Sonko, pose un acte, automatiquement le camp de pouvoir réagit. Donc, c’est Macky Sall qui est dans la réaction.



La 3e observation également à faire, c’est que le président Macky Sall est dans une dynamique de rapport de force comme le proclame et le revendique Ousmane Sonko. Il veut démontrer à chaque fois qu’il y a des incidents de la sorte, à la face du monde mais aussi vis-à-vis de ses adversaires, qu’il a le contrôle de la situation, qu’il maîtrise la situation et que sa côte de popularité reste intacte.



Telles sont les 3 observations à faire sur cette promenade du couple présidentiel. Maintenant, à la question de savoir si le président devait-il faire une promenade à la suite des manifestations, je crois qu’il pouvait se passer de ça parce que ces partisans occupent plutôt bien le terrain politique avec toutes ces séries de meetings, de manifestations, de rassemblement, d’animation de la coalition Benno Bokk Yakaar de l’investiture du Président Macky Sall lui-même.



Ensuite, la 2e raison pour laquelle le président pouvait se passer de sa promenade, c’est qu’il y a un membre de son gouvernement, en l’occurrence Mame Mbaye Niang, qui est aux prises d’ailleurs avec Ousmane Sonko dans le cadre de ce procès et qui tient la dragée haute à Ousmane Sonko et, je crois qu’à partir de là, le président pouvait se passer de descendre sur le terrain et de s’offrir une promenade ».



Maintenant, pour la sortie du chef de l’Etat à propos de la 3e candidature dans le journal Express, je pense que le président ne pouvait pas faire autrement. Il est obligé d’être dans sa posture : ni oui ni non, jusqu’à ce que le cas Ousmane Sonko soit réglé. Je fais partie de ceux qui pensent que le président de la République Macky Sall se déterminera quand il y aura l’issue du dossier Ousmane Sonko.



Si, au terme de ses affaires judiciaires, la candidature d’Ousmane Sonko est invalidée, c’est un large boulevard qui s’ouvre pour n’importe quel autre candidat du camp du pouvoir. Je pense que le président est bien conscient, qu’il ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre.



Autrement dit, il ne peut pas avoir une candidature invalidée de Sonko et se présenter lui-même pour une 3e candidature très controversée. Je crois que c’est de l’issue donc des affaires judiciaires d’Ousmane Sonko et de ses éventuelles conséquences sur sa candidature que le président va se déterminer sur la question de la candidature ».

Sud Quotidien



