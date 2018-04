Mondial 2018 : Le PM annonce «un village Sénégal» en Russie

Pour l’État du Sénégal, le Mondial 2018 n’a pas qu’un volet sportif. C’est également une belle opportunité de promotion touristique. C’est tout le sens du Comité national Russie 2018, piloté par le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne.



Hier jeudi, ce Comité national Russie 2018 a été installé à l’occasion d’un conclave qui a eu lieu à la Primature sous la présidence du Premier ministre. Mahammed Boun Abdallah Dionne a ainsi prôné la réflexion autour d’un «village du Sénégal» durant la Coupe du monde en Russie. Présidé par le Premier ministre et piloté par le ministre des Sports, Matar Ba, ce Comité national regroupe divers acteurs du football comme le président de la FSF, Me Augustin Senghor, les anciens internationaux, la presse sportive, le Comité olympique national sénégalais (CNOSS), le patronat, ainsi que certains ministères.



«La Coupe du monde est un temps d’exposition mondiale et il faut que celui du Sénégal soit bien optimisé et bien organisé», a déclaré le porte-parole du gouvernement. Il s’agit, selon Seydou Guèye, de « soutenir la participation des Lions au Mondial, mais aussi appuyer toutes les actions qui concourent au rayonnement sportif, culturel et économique de notre pays ». Même si, s’empresse-t-il de préciser, « les activités sportives sont du ressort exclusif de la FSF». La budgétisation de «Russie 2018 » n’est pas encore établie mais il s’appuiera essentiellement sur les dotations budgétaires en provenance de l’État, les contributions des partenaires locaux ainsi que les dons et subventions ».













