Mondial 2022 : L’Ingénierie financière de Karim Wade mise à profit par Doha

Dans sa parution de ce mercredi, SourceA compare la situation que vit, actuellement, Karim Wade au Qatar à celle de l’ancien président Mauritanien Ould Taya.



Ce dernier a été déposé à Doha et n’a plus revu les murs de Nouakchott. Pis, il est exploité comme professeur dans les écoles militaires qataries.



Rimka, du nom du fils de l’ancien président Abdoulaye Wade lui aussi, est dans ce pays. Ses deux enfants, selon le canard de Castors/Bourguiba sont inscrits dans un lycée de Doha.



Pendant ce temps, Wade-fils est quant à lui, utilisé dans l’Ingénierie financière en faveur de Doha. Lui et son savoir-faire sont exploités par le Qatar, dans la perspective du Mondial 2022.



D’ailleurs, selon SourceA, ce n’est pas pour rien que l’ancien puissant ministre sous le défunt régime libéral n’a plus remis les pieds en France.



L’ancien homme fort de la Mauritanie et Rimka ont ainsi un dénominateur commun, de devoir se tenir à carreaux, loin de la vie politique de leur pays. Même si, le “colis” sénégalais fait quelques incursions, pour goûter à la sauce politique de son pays dirigé par “salatou ala fatiha”.











Actusen.sn