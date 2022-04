Mondial 2022/ Le sélectionneur du Brésil avertit le Sénégal avec l’Equateur : « Ils vont être… »

Le sélectionneur du Brésil au poste depuis septembre 2016, maîtrise tant bien que mal l’équipe nationale de l’Equateur. S’il n’a jamais perdu face à La Tri au bout cinq rencontres dirigées avec le Brésil, les deux dernières confrontations entre les deux nations, soldées par un 1-1, ont donné plus nette vision à Tite sur le football équatorien.



Le technicien de 60 ans a reconnu que les équipes de la Coupe du Monde au Qatar vont être surprises par l’Équateur. « Arriver à un bon moment est la clé. Et puis, dire que les Sud-Américains sont forts et que les Européens ne le sont peut-être pas … Ils vont être surpris par l’Equateur. Retenez bien ce que je dis », a lâché Adenor Leonardo Bacchi dit Tite.



Si la Coupe du Monde débutera en novembre, les sélections logées dans le Groupe A, notamment le Sénégal en Compagnie des Pays Bas et du Qatar, doivent déjà commencer à se méfier de l’Equateur et peaufiner une bonne stratégie. Enner Valencia et ses partenaires ont su réaliser une bonne phase qualificative, terminant derrière le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay.