Mondial 2022: Mendy et Mané décisifs aux séances de tirs au but Le Sénégal et l’Égypte ont eu recours à la fatidique séance de tirs au but pour se départager. Après deux résultats identiques (1-0) à l’aller comme au retour, les Lions ont pris le dessus sur les Pharaons.

Les hommes de Cisse manquent leurs deux premiers tirs par Kalidou Koulibaly et Saliou Ciss.



Ainsi, les égyptiens font de même, dont un raté de Salah. Par la suite, comme lors de la Can, l’histoire se répète, Edouard Mendy arrête un tir égyptien, Sadio délivre tout une nation unie pour la cause.



Au bout d’une soirée de Football de rêve, à quelques souffle de Dakar, Le Sénégal accède à la coupe du monde pour la troisième fois de son histoire.



