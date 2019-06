Mondial U20 - 8 émes de finale : Sénégal vs Nigeria ce lundi à 18h30 L’équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans (U20) fera face ce lundi à 18h 30 à celle du Nigéria en huitième de finale de la Coupe du monde. Pour ainsi remporter la Coupe du monde, Youssouf Dabo l'entraîneur indique à son milieu de terrain international qu'il doit progresser dans le jeu collectif en lâchant le plus vite le ballon.

« Dion Lopy est un joueur box to box avec un fort potentiel mais il aurait pu faire mieux encore en lâchant plus vite le ballon au profit de ses coéquipiers », a dit le coach à l’Agence Presse sénégalaise.



En lâchant plus vite, il peut vite se projeter vers l’avant et être à la réception de plusieurs offensives de son équipe, a expliqué le technicien sénégalais, informant que le joueur d’Oslo FC, joue le football de son âge.



Youssouph Dabo se dit convaincu que le jeune footballeur, auteur du 2-ème but du Sénégal contre la Colombie (2-0), va grandir, estimant que cette insouciance fait sa force dans le jeu.



« Je lui crie dessus parfois mais je sais qu’il faut savoir lui lâcher du lest comme ses coéquipiers pour qu’il puisse donner la pleine mesure de ce qu’il sait faire », a indiqué le jeune technicien informant qu’au sujet du huitième de finale, les calculs sont terminés.

