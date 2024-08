Monseigneur André Guèye Réagit aux Propos du Premier Ministre sur l'Interdiction du Voile

Une Voix Officielle de l'Église Catholique

Ce dimanche, Monseigneur André Guèye, Évêque de Thiès, s'est exprimé sur la controverse entourant l'interdiction du port du voile dans certains établissements scolaires, suite aux déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko. C'est la première fois qu'une voix officielle de l'Église catholique intervient sur cette question, après plusieurs réactions individuelles de chrétiens.



Un Appel à la Retenue et à la Vigilance

Lors de son discours à l'occasion de la fête Patronale de la Paroisse Saint Pierre Julien Eymard de Koudiadiène, célébrant son cinquantenaire, Monseigneur Guèye a appelé la communauté catholique à la retenue et à la vigilance. Il a souligné l'importance de se concentrer sur les priorités du moment et a invité les autorités à respecter la cohésion sociale et le principe de la laïcité.



Les Priorités du Moment

Monseigneur Guèye a insisté sur le fait que les autorités devraient se concentrer sur les défis majeurs du pays plutôt que sur des sujets controversés susceptibles de diviser la population. Il a rappelé que le respect de la laïcité est essentiel pour maintenir la paix et la stabilité dans le pays.



Cette prise de position de Monseigneur André Guèye marque un tournant dans le débat sur l'interdiction du voile dans les établissements scolaires au Sénégal. En appelant à la retenue et en soulignant l'importance de la laïcité, l'Évêque de Thiès cherche à apaiser les tensions et à orienter le débat vers des questions plus pressantes pour le pays.