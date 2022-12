Mor Ngom : «Le rapport de la Cour des comptes s’inscrit dans le fonctionnement normal de la gouvernance…»

« La coalition Benno Bokk Yaakaar prend acte du rapport de la Cour des comptes qui a été fait dans le cadre de la gestion des fonds force covid-19 », a déclaré Mor Ngom, mercredi, lors d’une conférence de presse du Secrétariat exécutif de Bby. Selon lui, « ce rapport s’inscrit dans le fonctionnement normal de la gouvernance qui requiert la reddition des comptes ».



Le porte-parole du jour a aussi annoncé l’organisation, vendredi, d’un séminaire devant permettre à la coalition BBY de « se doter d’un appareil politique repensé » en direction de la présidentielle de 2024.



« Cette importante rencontre devra élaborer les orientations stratégiques et les plans d’actions opérationnels, réalistes, capables de redynamiser la majorité et de reprendre l’initiative politique sur le terrain et dans la confrontation des idées et des programmes », a-t-il expliqué.



leSoleil.sn