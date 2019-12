Mort de Dianga Kssé : Me Amadou Aly Kane demande l’ouverture d’une information judiciaire Me Amadou Aly Kane demande l’ouverture d’une information judiciaire après qu’un véhicule de gendarmerie a fauché la dame Dianga Kassé dans le village de Hamadi Ounaré, dans le département de Kanel.

« Il ne faudrait pas qu’il y ait encore une impunité dans cette affaire. L’auteur de cet accident, le commandant de brigade ou en tout le gendarme qui conduisait le véhicule de la gendarmerie doit être jugé pour homicide involontaire. Il ne faudrait pas qu’on nous dise qu’il était en service commandé. On a vu que dans l’affaire du jeune étudiant Fallou Sène c’est un tribunal militaire qui doit se charger de cette affaire. C’est la même chose quand un militaire ou un policier est impliqué dans une infraction », a déclaré l’avocat sur la RFM.

Pour rappel, l’accident est survenu au cours d’une rafle des gendarmes de la brigade de Ndendory. Les hommes en bleu, poursuivaient un conducteur de motocycliste "Jakarta". La violence du choc a été telle que la victime a été traînée sur plusieurs mètres avant de s’écraser contre un poteau électrique, en béton armé.



