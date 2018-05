Mort de Fallou Sène: Macky offre 10 millions, 2 billets pour la Mecque...à la famille de l'étudiant

Le président de la République du Sénégal Macky Sall a envoyé une forte délégation hier à Pattar (Diourbel) pour présenter les condoléances de la Nation à la famille de Fallou Sène, tué par balle mardi dernier, lors d’affrontements à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. A la tête de la délégation, Aminata Tall, présidente du Conseil économique social et environnemental (Cse) a remis dix (10) millions de francs CFA, deux (2) billets pour la Mecque et une prise en charge de 18 ans pour le fils du défunt. « Aujourd’hui, il l’a pris comme pupille de la nation. C’est la première décision qu’il nous a demandé de transmettre. Il a donné deux billets à la Mecque pour aller prier pour le repos de son âme. Et, il a contribué pour une certaine somme pour la prise en charge des hôtes, voisins et amis qui viennent marquer leur solidarité, pour que cela ne soit pas une lourde charge. »