Mort de Fulbert Sambou et disparition de Didier Badji: Assome Diatta, ancienne Ministre, inquiète L’ancienne ministre du Commerce a fait part, hier, de son inquiétude suite à la disparition de deux militaires Fulbert Sambou et Gilbert Badji. Aminata Assomme Diatta a déploré que des forces de l’ordre dont la mission est de protéger leur pays, puissent disparaître dans des circonstances rocambolesques.« Aujourd’hui, chaque citoyen sénégalais doit craindre pour sa propre sécurité si, même les personnes formées pour nous protéger, peuvent disparaître ou mourir du jour au lendemain, dans des circonstances lugubres.

Mercredi 30 Novembre 2022

« Ces disparitions, ajoutées à tant d’autres choses inquiétantes, sont à l’origine de bien des supputations. Le Sénégal est un et indivisible. Toute personne mêlée à cette affaire doit être démasquée ainsi que ses complices. Une punition très sévère permettrait à tous de réfléchir à deux fois avant d’agir », a-t-elle fait savoir.



Pour élucider la lanterne de tout le peuple sénégalais, l’ancienne ministre demande au président de la République, Macky Sall, mais également à tous les citoyens, à tous les acteurs politiques, de s’investir, la main dans la main, pour que la vérité éclate. Pour cela, elle exhorte l’Etat du Sénégal, particulièrement les autorités compétentes, à prendre toutes les dispositions utiles.



« La science a suffisamment évolué pour que l’état des corps ne soit pas un frein à la réalisation d’une autopsie. Le Sénégal le vaut bien. La stabilité du Sénégal le vaut bien. S’il y a des individus derrière ces disparitions, leur motivation ne peut être que de déstabiliser notre pays », a déclaré Aminata Assomme Diatta.



