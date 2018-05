Mort de l’étudiant Fallou Sène : l’autopsie confirme la mort par arme à feu (…) des légions viscérales, une grande hémorragie au niveau du bassin…

Le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Saint-Louis qui faisait face à la presse en début de soirée, a levé un coin du voile les causes de la mort de l’étudiant, Fallou Sène hier, lors des affrontements à l’université Gaston Berger de Saint-Louis. Ibrahima Ndoye a confirmé la thèse d’une mort par arme à feu, précisant que la victime a reçu la balle au niveau du bassin. "Après avoir été informé du décès hier d’un étudiant de l’Université Gaston berger de Saint-Louis, je me suis autosaisi. J’ai aussitôt fait une réquisition auprès du médecin-chef de l’hôpital régional de Saint-Louis. Dans ses conclusions, il a fait état d’une mort par arme à feu dont les causes étaient encore non déterminées. Tout de même, il a précisé dans le certificat de genre de mort avoir constaté une plaie par arme feu au niveau du bassin. Ces résultats qui me semblaient insuffisants, nous a amené à faire une nouvelle réquisition auprès d’un médecin légiste en service à l’hôpital Le Dente à Dakar pour qu’une autopsie soit opérée en bonne et due forme. Ce qui a été fait. Le médecin a conclu en retenant pratiquement ce qui a été dit par son collègue de l’hôpital régional de Saint-Louis. Il a constaté d’une plaie pelvienne avec légions viscérales, une rupture des vassaux…. et une hémorragie abondante par la suite d’une blessure par arme à feu", a-t-i expliqué. Le Procureur Ibrahima Ndoye a signalé l'ouverture d'une enquête laquelle a été confiée à la brigade de gendarmerie de Saint-Louis.