Mort de migrants de Saint Louis : Macky réagit

Sa réaction était très attendue suite au naufrage d’une embarcation de fortune qui a couté la vie à plusieurs fils de Saint Louis. Le chef de l’Etat s’est finalement prononcé. C’est pour présenter ses condoléances. «C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai appris l’explosion, en haute mer, du moteur d’une pirogue qui transportait de jeunes compatriotes. Un drame qui a causé la perte de plus d'une dizaine de jeunes. En cette douloureuse circonstance, je présente, au nom de la Nation et au mien propre, mes condoléances émues aux familles éplorées», a déclaré Macky Sall sur Twitter. il promet que toutes les dispositions seront prises par le Gouvernement pour les aider à surmonter cette dure épreuve.

Ces mots suffiront-ils calmer l’indignation qui accompagne la nouvelle vague d’immigration clandestine ? En tout cas, beaucoup pointent du doigt le désespoir, le chômage et le manque de perspectives auxquels se heurtent les jeunes dans nos pays.



