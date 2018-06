Mort suspecte à Médina Baye: Le neveu de Mariama Sarr perd la vie chez sa copine

Le tollé grandit à Médina Baye où M.N, un jeune ingénieur de 27 ans à l’Agence nationale des énergies renouvelables ( ANER) est retrouvé mort chez sa copine, M.C âgée de 25 ans, agent de banque de son état et qui vit chez Baye Mamoune Niasse. Dans la cité religieuse, on a voulu étouffer l’affaire compte tenu de la sensibilité d’un tel événement dans la cité religieuse.



Dans la nuit du vendredi au moment où la cité religieuse ruminait sa douleur suite à l’enterrement de Serigne Ousseynou Niasse, la jeune M.C, originaire de Saint-Louis, agent dans une banque de la commune de Kaolack recevait discrètement son copain M.N dans sa chambre, selon le journal Libération. « Il était venu me donner le soukerou koor, a t- elle confié aux premiers secours sur les lieux, après que l’irréparable s’est produit. Mais à force d’écouter les chants religieux du festival Salaam diffusés par la télévision, il est tombé en transes » continuera- t- elle.



Voulant évacuer en catimini avec des complices le corps de la victime par un taxi, M.C est stoppée par ses voisins qui insistent pour que la police et les sapeurs-pompiers soient informés de la situation. Après d’âpres discussions, c’est finalement les soldats du feu qui rappliqueront sur les lieux pour mener le corps à l’hôpital régional El Hadji Ibrahima Niasse pour les besoins de l’autopsie, après le constat des limiers.



Selon les témoignages recueillis sur les lieux, M.C a bénéficié d’une chambre chez Baye Mamoune Niasse par l’intervention du défunt mari de sa tante, Serigne « Daara » Ousmane Ndiaye qui était un dignitaire très respecté à Médina Baye.



« En 2016, quand elle est venue de Saint-Louis avec son affectation, elle n’avait pas de logement c’est comme ça qu’on l’a hébergée. Mais son comportement n’était pas du tout exemplaire, même le guide religieux Niasse l’avait avisée pour qu’elle cherche un autre lieu d’habitation » nous raconte-t-on à Médina Baye.



L’autopsie des médecins a révélé que la mort de M.N a été provoquée par un excès d’émotion qui a engendré un malaise. Remis à sa famille qui vit à Médina Mbaba, il a été inhumé hier à Touba. À Kaolack, tout le monde se demande si l’affaire aura une suite judiciaire d’autant plus qu’elle a eu lieu dans la concession d’un guide religieux et que le jeune M.N est aussi le neveu d’une ministre de la République.