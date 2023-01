Mort suspecte de deux enfants d’une même famille à Tivaouane : une femme placée en garde à vue. Deux enfants d’une même famille, une fille de 6 ans et un garçon de 3 ans, ont perdu la vie dans les mêmes circonstances au quartier Thiande de Tivaouane. Dans la famille, c’est la tristesse et la consternation, après l’inhumation de la fille hier à Touba. L’affaire suscite beaucoup d’interrogations dans la cité religieuse. D’ailleurs, une femme est en garde à vue.

La mort suspecte de deux enfants d’une même famille a tiré de sa torpeur le quartier Thiande de Tivaouane, sur la route menant vers Touba Toul, où les populations continuent de se poser des questions sans réponse pour le moment. En effet, Baye Mbacké Faye 3 ans et Khady Faye 6 ans ont trouvé la mort dans les mêmes circonstances.



C’est exactement 50 jours après la mort atroce de Baye Mbacké et qui n’est pas encore élucidée, que la fille Khady Faye a été retrouvée avec des blessures atroces qui l’ont finalement emportée. Pour le cas de Baye Mbacké Faye, sa grandmère Yakhe Bâ raconte qu’il était le fils aîné de sa fille cadette qui vit à Thiès. Et c’est à elle que l’enfant a été confié dès son sevrage. Le jour de sa disparition, il était comme d’habitude dans la maison et rien dans ses faits et gestes ne présageait le drame qui s’en est suivi.



En effet, vers 17 heures, l’enfant a demandé à sa grand-mère d’aller jouer avec ses camarades et il est resté introuvable au moment où il devait être de retour à la maison. C’est ainsi que la famille a constaté la disparition et les recherches ont aussitôt été engagées. Malgré toutes les démarches entreprises et même les annonces via la sonorisation de la mosquée, l’enfant n’a pas donné signe de vie. Et c’est le surlendemain, alors que la grand-mère était en train de faire les offrandes conseillées par un marabout pour retrouver l’enfant, que la triste nouvelle est tombée comme un couperet.



Un jardinier de la localité venait de retrouver dans son puits le corps d’un enfant en état de décomposition avancée. Il a aussitôt averti le chef de quartier, qui à son tour a alerté la police et les sapeurs-pompiers. L’identification a été très vite faite, il s’agit bel et bien du corps sans vie de Baye Mbacké Faye. La police a aussitôt ouvert une enquête pour élucider cette affaire douloureuse.



Et le vendredi dernier, coïncidant avec le 50ème jour de la disparition de Baye Mbacké, l’histoire s’est tristement répétée pour cette famille. Khady Faye 6 ans a été retrouvée gravement blessée, alors qu’elle revenait du daara. Selon Yakhe Bâ, le jour de sa disparition, Khady a pris le déjeuner comme d’habitude, avant de prendre ses bagages pour rejoindre le Daara où elle apprend le Coran, mais elle n’est plus jamais revenue à la maison.



Son corps a été retrouvé aussi sanguinolent, dans un puits, avec des blessures très probablement causées par un couteau. Elle a aussitôt été évacuée à l’hôpital Dabakh de Tivaouane où elle a finalement rendu l’âme quelques instants après, des suites de ses blessures.



Pour l’heure, c’est toujours les grandes interrogations à Thiande et dans toute la ville de Tivaouane et la demande unanimement exprimée est de faire en sorte que ces deux affaires soient élucidées. Après l’autopsie pour déterminer les causes exactes de la mort, le corps de Khady Faye a été directement transporté hier à Touba, pour les besoins de l’inhumation.

