Mort tragique de l’Ancien Premier ministre malien : L’Ampp exige la réparation de l’arbitraire politico judiciaire dont a été l’objet Soumeylou Boubey Maïga

En réaction à la mort, dans des circonstances émouvantes de l’Ancien Premier Ministre, président de la formation politique Asma/Cfp, Soumeylou Boubeye Maïga, survenue le 21 mars 2022, suite à sa dure et longue détention arbitraire et illégale, pour des infractions imaginaires n’ayant jamais été commises, l’Ampp et la Refsyma, à l’instar du reste du monde saluent la mémoire de l’illustre disparu, homme d’Etat flegmatique hors pair, suffisamment imprégné des réalités nationales et des exigences internationales, leader politique charismatique, un cadre accompli au parcours enviable comme riche et exceptionnel.



L’Ampp qualifie cette mort de véritable tragédie judiciaire imputable aux seuls premiers dirigeants de la plus haute institution judiciaire du pays. Elle dénonce à l’instar de tous autres défenseurs des droits humains, démocrates et porteurs des valeurs de justice, les circonstances choquantes ainsi que les conditions draconiennes humiliantes et abaissantes de détention, voire, les traitements cruels, dégradants et inhumains dont l’illustre disparu a été contraint de subir par la cour suprême, en violation de son droit à la présomption d’innocence.



C’est pourquoi, l’Ampp exige sous réserve de recourir aux instances habilitées tant au plan national qu’international, la réparation de l’arbitraire politico judiciaire dont a été l’objet, l’illustre disparu, ce haut cadre vertueux, honnête, loyal et irréprochable, cet être exceptionnel serviable, discret, humble, affable et vertueux, qu’une famille, des amis et compagnons politiques, la nation et le monde pleurent encore.

Adou FAYE

L’Association malienne des procureurs et poursuivants (Ampp), Référence syndicale des magistrats (Refsyma) a réagi suite au décès de l’ancien Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga survenu le21 mars 2022 dans des «circonstances émouvantes, lesquelles tout en portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux ainsi qu’aux valeurs de justice et de l’Etat de droit, heurtent le sens moral et affligent les consciences ».Source : https://www.lejecos.com/Mort-tragique-de-l-Ancien-...