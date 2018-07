Mouhamadou Makhtar Cissé : « Ce qui agresse et tue Bargny, ce n’est pas la fumée, mais, la pauvreté »

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Juillet 2018 à 10:44 | | 1 commentaire(s)|

Se rappelant les difficultés qu’à vécues la SENELEC en 2011, Mouhamadou Makhtar Cissé a souligné qu’à cette époque, 56% seulement du parc était fonctionnel, tout le reste des installations étaient tombées en panne, il y avait 900 heures de coupures à travers le pays. Pour renverser cette tendance, dit-il, l’Etat a lancé la construction de la centrale à charbon de Sendou malgré tous les griefs soulevés.



Dans le vocable du développement durable, explique M. Cissé, le mot le plus important, ce n’est pas forcement ‘’durable’’, mais c’est le mot ‘’développement’’.



Tout le monde a été soucieux de de pérenniser notre espèce. Mais, on a d’abord des soucis d’existence de cette espèce, affirme M. Cissé avant de relever : « ce n’est pas la centrale à charbon de Sendou qui constitue un danger pour Bargny. Ce qui agresse et tue Bargny, c’est la pauvreté. Et dans le cadre de la réduction de la pauvreté, et pour la création de la richesse, il faut forcement régler la contrainte énergétique, même si une génération de Sénégalais doit mourir, pour que celle du futur bénéficie de cette infrastructure. Tout ce qui s’ajoute à la nature, crée un danger pour l’homme. La nature ne peut pas s’épanouir sans risque sur elle-même. Il faut savoir que même les centrales éoliennes et solaires polluent ».



Le directeur général de la SENELEC réagissait ainsi par rapport à la vague de désapprobations qu’a suscitée la construction de la centrale à charbon de Sendou. C’était lors de la cérémonie de clôture du Week-end de la presse tenu au Cap Skirring.











L’As



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook