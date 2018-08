Mouhamadou Makhtar Cissé sur les rumeurs infondées de délestages : "L'Etat a consenti trop d'effort pour redresser Senelec et mettre à niveau le système pour lâcher prise dans le dernier virage" Pour Mouhamadou Makhtar Cissé, le DG de Senelec, depuis qu'on annonce des rumeurs de délestages, on constate que Senelec continue à fournir l'électricité d'autant que "l'Etat a consenti trop d'effort pour redresser Senelec et mettre à niveau le système pour lâcher prise dans le dernier virage".

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Août 2018 à 15:06



