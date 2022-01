Moussa Sy à Diouf Sarr: "Les deux généraux de BBY aux Parcelles assainies, ont abandonné les troupes"

Selon l'actuel maire des Parcelles assainies, ces deux leaders qui devaient mener les troupes, sont aujourd'hui tapis dans l'ombre et jouent un faux-jeu. " Seulement , dit-il, ils sont démasqués ".



Moussa Sy est revenu sur le choix de Grand-Médine pour recevoir le candidat de la ville. " C'est parce qu'il a un engagement électoral sûr dans cette localité. Durant les trois dernières élections, nous y avons gagné les élections. Quand j'ai rejoint le Président Sall, je les ai convaincus et il a eu les meilleurs résultats à HLM Grand Médine, qui est un laboratoire et un grenier électoral que nous avons compris ", a rassuré le maire des Parcelles assainies.



Dans la même dynamique, Maimouna Sissoko, directrice de l'agence nationale de la Case des tout-petits notifie que le Président Sall n'a pas fait un choix fortuit avec le candidat Diouf Sarr, le programme Dakar bu bess touche tous les secteurs et on sait que le ministre a le profil d'un bon manager. A l'en croire, le duo Diouf Sarr-Moussa Sy est une équipe qui gagne.



Abdoulaye Diouf Sarr a aussi adoubé le maire sortant candidat de BBY. Pour ADS, le bilan au niveau communal du maire Moussa sy est palpable sur tous les domaines et secteurs de développement.