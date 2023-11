Moussa Tine rétablit la vérité sur Yewwi Askan Wi : « Les leaders de cette coalition ont fait des erreurs politiques, qui les rattrapent aujourd’hui » Rédigé par leral.net le Lundi 20 Novembre 2023 à 17:18 | | 0 commentaire(s)| Moussa Tine, membre de la Coalition « Takhawou Sénégal », a fait un témoignage élogieux sur l’ancien Ministre Khoureichi Thiam. Alors député du temps de Me Abdoulaye Wade, il s’est montré valeureux en s’opposant à son camp, lors d’un vote d’une loi à l’Assemblée Nationale. Il disait de manière claire, qu’il ne votait pas une loi que son leader proposait. Moussa Tine rappelle que la politique n’est pas une affaire de marketing personnel. Ce n’est pas non plus pour se faire de l’argent. Moussa Tine défie quiconque de prouver que Khalifa Sall a trahi quelqu’un.

Ces leaders de Yewwi Askan Wi, insiste-t-il, ont fait des erreurs politiques qui sont en train de les poursuivre.



En refusant d’aller au dialogue, ils suivaient une logique de « Gatsa Gatsa », prônée par Sonko. Ainsi, ces membres de Yaw sillonnaient les rues entre leurs permanences et Cité Keur Gorgui. Sinon, Khalifa Sall, un homme de valeur, loin d’être un novice en politique, n’a jamais trahi personne.

